Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой

Областная прокуратура проверит работу лиц, ответственных за содержание дороги Р-208. Поводом послужили несколько ДТП, которые случились в субботу, 13 декабря, рядом с Пензой.

На 271-м километре трассы утром столкнулись около 25 машин. Движение на участке перекрыли в обе стороны.

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», - сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки примут меры для устранения нарушений и предотвращения подобных происшествий.

Ранее стало известно, что областная прокуратура организовала проверку по факту отключения электричества в Пензе и ряде районов региона 13 декабря. Провода оборвало из-за шквалистого ветра и мокрого снега.

Источник — фото «Подслушано у водителей. Пенза 58»
