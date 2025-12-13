Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой

Областная прокуратура проверит работу лиц, ответственных за содержание дороги Р-208. Поводом послужили несколько ДТП, которые случились в субботу, 13 декабря, рядом с Пензой.
На 271-м километре трассы утром столкнулись около 25 машин. Движение на участке перекрыли в обе стороны.
«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», - сообщили в областной прокуратуре.
По результатам проверки примут меры для устранения нарушений и предотвращения подобных происшествий.
Ранее стало известно, что областная прокуратура организовала проверку по факту отключения электричества в Пензе и ряде районов региона 13 декабря. Провода оборвало из-за шквалистого ветра и мокрого снега.
Новости по теме
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов
- В Пензенской области введен режим повышенной готовности
- 13 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
Последние новости
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- Участок трассы Тамбов - Пенза закрыли для грузовиков и автобусов
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения
- В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов
- В Пензе на остановках появится бесплатный Wi-Fi
- Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин
- В Пензенской области введен режим повышенной готовности
- 13 декабря в Пензенской области ожидается метель
- В Пензенской области не хватает хирургов и эндокринологов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!