Утверждены решения о присвоении звания почетного гражданина области

В пятницу, 21 ноября, на сессии регионального Законодательного собрания трех человек решили удостоить звания «Почетный гражданин Пензенской области». Это Александр Калашников, Ольга Кривонос и Виктор Лазарев (посмертно).

Александр Калашников - заслуженный строитель РФ. В разные годы он являлся главой администрации Пензы, депутатом Совета Федерации РФ от области, заместителем председателя регионального правительства.

Ольга Кривонос - заслуженный врач РФ. Она родилась в селе Земетчино Пензенской области, с 2019 года занимает пост заместителя руководителя аппарата Правительства РФ.

Виктор Лазарев также являлся заслуженным врачом РФ. Он родился в поселке Лунино, в разные годы занимал посты начальника управления здравоохранения администрации Пензенской области, министра труда и социального развития (затем - здравоохранения и социального развития) региона.

Соответствующие постановления вступят в силу с 1 января 2026 года. Торжественное вручение наград состоится на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.

Ранее сообщалось, что звания «Почетный гражданин Пензенской области» можно удостоиться за особые заслуги в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, а также за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга.

В течение календарного года звание присваивается не более чем 2 лицам прижизненно и 1 человеку посмертно.

