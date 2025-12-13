В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах

В Пензенской области, по последним данным, аварийное отключение электричества затронуло более 19 000 домов, 76 000 человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных, рассказал губернатор Олег Мельниченко.
Света лишились 166 населенных пунктов региона, а также несколько микрорайонов Пензы.
«На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС мне доложили о том, что на 14:30 электроснабжение возобновлено в 121 населенном пункте. Светом обеспечены 12 тысяч домов, 45 тысяч человек, а также 166 учреждений и 50 котельных», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.
Восстановлением занимается 61 бригада. Аварии устраняют 218 специалистов и 92 единицы техники.
По словам губернатора, работы еще много.
«Пока не восстановлено электроснабжение более чем в 7 тысячах домов в 45 населенных пунктах. Без света остается свыше 31 тысячи человек, 60 социально значимых объектов. 12 котельных сейчас работают на резервных источниках энергоснабжения», - отметил он.
