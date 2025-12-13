14 декабря в Пензенской области ожидается метель

В воскресенье, 14 декабря, в Пензенской области синоптики не ожидают улучшения погоды. Местами прогнозируется метель, небольшой снег.
В ночь на воскресенье температура опустится до -12…-7 градусов. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 8-13 м/с.
Утром термометр покажет около -8 градусов, они будут ощущаться как -16. Вероятен небольшой снег.
Днем температура составит -10…-5 градусов. Прогнозируется облачная погода, местами пройдут осадки.
Северо-западный ветер усилится до 18 м/с. Ожидаются метель, снежные переметы на дорогах.
В региональном ГУ МЧС России порекомендовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться дома.
