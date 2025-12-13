14 декабря в Пензенской области ожидается метель

13.12.2025 | 18:00

В воскресенье, 14 декабря, в Пензенской области синоптики не ожидают улучшения погоды. Местами прогнозируется метель, небольшой снег.

В ночь на воскресенье температура опустится до -12…-7 градусов. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 8-13 м/с.

Утром термометр покажет около -8 градусов, они будут ощущаться как -16. Вероятен небольшой снег.

Днем температура составит -10…-5 градусов. Прогнозируется облачная погода, местами пройдут осадки.

Северо-западный ветер усилится до 18 м/с. Ожидаются метель, снежные переметы на дорогах.

В региональном ГУ МЧС России порекомендовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться дома.