Без света: областная прокуратура организовала проверку

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отключения электричества в Пензе и районах региона в субботу, 13 декабря.
Из-за аварий на сетях без света осталась часть микрорайонов в областном центре: Заря, Арбеково, Кривозерье, Терновка и другие. Также электричество выключили в некоторых населенных пунктах Городищенского, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского районов.
В части мест электричество вернулось, в других люди все еще без ресурса.
Надзорное ведомство взяло на контроль проведение ремонтных работ, сообщили в областной прокуратуре.
Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование их причин.
13 декабря в Пензенской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности.
