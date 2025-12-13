Без света: областная прокуратура организовала проверку

13.12.2025 | 12:23

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отключения электричества в Пензе и районах региона в субботу, 13 декабря.

Из-за аварий на сетях без света осталась часть микрорайонов в областном центре: Заря, Арбеково, Кривозерье, Терновка и другие. Также электричество выключили в некоторых населенных пунктах Городищенского, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского районов.

В части мест электричество вернулось, в других люди все еще без ресурса.

Надзорное ведомство взяло на контроль проведение ремонтных работ, сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование их причин.

13 декабря в Пензенской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности.