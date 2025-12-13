Большинству пензенских семей не по карману новый недорогой автомобиль

13.12.2025 | 15:50

В Пензенской области только 12,8% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 млн руб. Такими данными за 2025-й поделились эксперты ria.ru.

Машину стоимостью 2,9 млн руб. способны приобрести в кредит и содержать еще меньше семей - 2,7%.

В рейтинге регионов РФ по доступности покупки нового автомобиля Пензенская область заняла 60-е место из 85.

Большинство соседних с Сурским краем регионов находятся ниже в списке, автомобиль там еще менее доступен. Так, Мордовия расположилась на 61-й строке (12,8% семей могут позволить себе недорогую машину, 2,4% - за 2,9 млн руб.), Саратовская область - на 65-й (12,5% и 2,9% соответственно), Тамбовская - на 71-й (10,4% и 2,2%).

Ульяновская область опередила Пензенскую. Регион занял 54-е место в списке с показателями 13,7% и 3,6%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Недорогой автомобиль там доступен для 57,8% семей, а за 2,9 млн руб. - 29,1%. На последнем месте Ингушетия: 1,9% и 0,6% соответственно.

В среднем по стране 20,5% семей способны приобрести в кредит и содержать недорогую новую машину, а 6,6% - авто за 2,9 млн руб.