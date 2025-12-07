Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации

07.12.2025 | 13:24

В Пензенской области ветерану СВО, получившему инвалидность, вручили высокотехнологичные средства реабилитации, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

После ранения, полученного в ходе боевых действий, мужчине провели парную ампутацию ног.

Фонд предоставил ветерану спецавтомобиль с ручным управлением. Кроме того, специалисты помогли ему адаптировать жилье под новые жизненные обстоятельства.

«Сотрудники филиала фонда приехали ко мне буквально на следующий же день после моего возвращения домой. Я очень благодарен за такую помощь и поддержку!» - рассказал он.

Ранее ветеран получил комплекты адаптивной одежды, разработанной с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Мужчина ведет активный образ жизни, играет в хоккейной команде «Дизель-следж». В ближайшее время его обеспечат всем необходимым для занятий, заверили в фонде.