Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации

В Пензенской области ветерану СВО, получившему инвалидность, вручили высокотехнологичные средства реабилитации, сообщили в фонде «Защитники Отечества».
После ранения, полученного в ходе боевых действий, мужчине провели парную ампутацию ног.
Фонд предоставил ветерану спецавтомобиль с ручным управлением. Кроме того, специалисты помогли ему адаптировать жилье под новые жизненные обстоятельства.
«Сотрудники филиала фонда приехали ко мне буквально на следующий же день после моего возвращения домой. Я очень благодарен за такую помощь и поддержку!» - рассказал он.
Ранее ветеран получил комплекты адаптивной одежды, разработанной с учетом потребностей людей с инвалидностью.
Мужчина ведет активный образ жизни, играет в хоккейной команде «Дизель-следж». В ближайшее время его обеспечат всем необходимым для занятий, заверили в фонде.
Новости по теме
- Россиянин довел себя до инвалидности одним напитком
- Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ
- В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО
- В России указали на признаки скорого окончания СВО
- Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО
- Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»
- Еще двум ветеранам СВО выдали адаптивную одежду
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
Последние новости
- В Чаадаевке спасатели вытащили собаку из колодца
- В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей
- Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- В Пензе спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга
- Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
- Пензенцы сломали уличную колонку на Шуисте
- В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!