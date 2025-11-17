Трех человек планируют удостоить звания почетного гражданина области

17.11.2025 | 16:42

За особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» планируют удостоить сразу трех человек.

Один из них - Александр Калашников, заслуженный строитель РФ. В разные годы он являлся главой администрации Пензы, депутатом Совета Федерации РФ от области, заместителем председателя регионального правительства.

Второй претендент - Ольга Кривонос, заслуженный врач РФ. Она родилась в селе Земетчино Пензенской области, с 2019 года занимает пост заместителя руководителя аппарата Правительства РФ.

Посмертно звание планируют присвоить Виктору Лазареву, также являвшемуся заслуженным врачом РФ. Он родился в поселке Лунино, в разные годы занимал посты начальника управления здравоохранения администрации Пензенской области, министра труда и социального развития (затем - здравоохранения и социального развития) региона.

Проекты постановлений рассмотрят на ближайшей сессии Заксобра. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Торжественное вручение наград планируется на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области (февраль 2026 года)», - говорится в сопроводительной документации.

Ранее сообщалось, что звания «Почетный гражданин Пензенской области» можно удостоиться за особые заслуги в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, а также за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга.

В течение календарного года звание присваивается не более чем 2 лицам прижизненно и 1 человеку посмертно.