93-летней кузнечанке отказались присваивать звание ветерана

В Кузнецке 93-летней пенсионерке отказались выдать удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Она обратилась в прокуратуру.
Проверка показала, что женщина с 1942 по 1944 годы, будучи школьницей, работала в колхозе «Гигант». Но региональное министерство труда, соцзащиты и демографии отказалось присваивать кузнечанке звание ветерана, так как она не смогла предъявить подтверждающие документы.
«Выступая в защиту ее прав, прокурор направил в суд заявление об установлении юридического факта - работы в тылу», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Иск прокурора удовлетворили.
Кузнечанке присвоили положенный по закону статус и выдали удостоверение. Она получила право пользоваться мерами поддержки, которые предоставляются труженикам тыла.