93-летней кузнечанке отказались присваивать звание ветерана

24.09.2025 | 14:01

В Кузнецке 93-летней пенсионерке отказались выдать удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Она обратилась в прокуратуру.

Проверка показала, что женщина с 1942 по 1944 годы, будучи школьницей, работала в колхозе «Гигант». Но региональное министерство труда, соцзащиты и демографии отказалось присваивать кузнечанке звание ветерана, так как она не смогла предъявить подтверждающие документы.

«Выступая в защиту ее прав, прокурор направил в суд заявление об установлении юридического факта - работы в тылу», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Иск прокурора удовлетворили.

Кузнечанке присвоили положенный по закону статус и выдали удостоверение. Она получила право пользоваться мерами поддержки, которые предоставляются труженикам тыла.