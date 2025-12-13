Эксперты рассказали, как купить безопасную гирлянду

В преддверии Нового года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили о правилах покупки елочной гирлянды.
Перед приобретением следует определить, где конкретно будет размещено украшение. Если гирлянду планируется использовать вне помещения, то к ней предъявляются повышенные требования. Необходимо проверить, есть ли пожарный сертификат на изделие в соответствии с ГОСТом, и уточнить отдельные параметры товара.
Мощность бытовой гирлянды не должна превышать 60 Вт. Рекомендуется приобретать ту, что работает через адаптер, то есть на пониженном напряжении.
Минимальное расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки - не меньше полутора метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки: 2, если основных в гирлянде меньше 18, и 3, если основных 18 и больше.
Наиболее практичными считаются светодиодные гирлянды. Они бывают двух видов: уличные и интерьерные. При необходимости украшение можно нарастить через коннектор, обрезать его запрещено.
Специалисты посоветовали приобретать светодиодные гирлянды в оплетке из каучука, она более безопасна в эксплуатации. Изоляция из ПВХ не подходит для улицы.
В магазине следует проверить работу гирлянды во всех режимах, проверить надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.
«Дома, если за время доставки гирлянда замерзла, дайте ей отогреться, не включайте ее сразу «с мороза». Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра. Обратите внимание, как воспринимается ее свечение и мигание», - посоветовали в ведомстве.
Новости по теме
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
- Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники
- Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками
- 13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов
- Владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях
- На Соборной площади в Пензе установили живую елку
- В Пензе открылись первые елочные базары
- В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа
- Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков
- В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров
Последние новости
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- Большинству пензенских семей не по карману новый недорогой автомобиль
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- Участок трассы Тамбов - Пенза закрыли для грузовиков и автобусов
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения
- В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов
- В Пензе на остановках появится бесплатный Wi-Fi
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!