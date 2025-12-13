Эксперты рассказали, как купить безопасную гирлянду

13.12.2025 | 16:38

В преддверии Нового года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили о правилах покупки елочной гирлянды.

Перед приобретением следует определить, где конкретно будет размещено украшение. Если гирлянду планируется использовать вне помещения, то к ней предъявляются повышенные требования. Необходимо проверить, есть ли пожарный сертификат на изделие в соответствии с ГОСТом, и уточнить отдельные параметры товара.

Мощность бытовой гирлянды не должна превышать 60 Вт. Рекомендуется приобретать ту, что работает через адаптер, то есть на пониженном напряжении.

Минимальное расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки - не меньше полутора метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки: 2, если основных в гирлянде меньше 18, и 3, если основных 18 и больше.

Наиболее практичными считаются светодиодные гирлянды. Они бывают двух видов: уличные и интерьерные. При необходимости украшение можно нарастить через коннектор, обрезать его запрещено.

Специалисты посоветовали приобретать светодиодные гирлянды в оплетке из каучука, она более безопасна в эксплуатации. Изоляция из ПВХ не подходит для улицы.

В магазине следует проверить работу гирлянды во всех режимах, проверить надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.

«Дома, если за время доставки гирлянда замерзла, дайте ей отогреться, не включайте ее сразу «с мороза». Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра. Обратите внимание, как воспринимается ее свечение и мигание», - посоветовали в ведомстве.