Мобилизация: прояснен вопрос о заключении контракта

13.10.2022 | 12:29

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане не подписывают контракт о прохождении военной службы.

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

«Подтверждением факта прохождения военной службы служат отметки в военном билете: дата призыва на военную службу и дата исключения из списков воинской части», - утверждает портал.

Ранее в областном военном комиссариате сетевому изданию «ПензаИнформ» предоставили другие сведения.

«Подписание контракта необходимо, благодаря этому мобилизованные приравниваются к военнослужащим-контрактникам. Иначе они просто не смогут претендовать на получение различных выплат», - рассказали в военкомате.

По словам специалиста, контракт заключается не на определенный период (к примеру, полгода или год), а «до окончания периода частичной мобилизации», за исключением случаев увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или другим основаниям, установленным указом.