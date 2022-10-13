Мобилизация: прояснен вопрос о заключении контракта

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане не подписывают контракт о прохождении военной службы.
Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».
«Подтверждением факта прохождения военной службы служат отметки в военном билете: дата призыва на военную службу и дата исключения из списков воинской части», - утверждает портал.
Ранее в областном военном комиссариате сетевому изданию «ПензаИнформ» предоставили другие сведения.
«Подписание контракта необходимо, благодаря этому мобилизованные приравниваются к военнослужащим-контрактникам. Иначе они просто не смогут претендовать на получение различных выплат», - рассказали в военкомате.
По словам специалиста, контракт заключается не на определенный период (к примеру, полгода или год), а «до окончания периода частичной мобилизации», за исключением случаев увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или другим основаниям, установленным указом.
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