В Пензе контрактникам планируют вручать продуктовые наборы

20.08.2025 | 18:14

В Пензе планируется ввести дополнительную меру поддержки граждан, поступающих на военную службу по контракту. Тема обсуждалась на заседании в гордуме в среду, 20 августа.

Предполагается с 1 октября начать вручать продуктовые наборы тем, кто приходит в пункты отбора, чтобы заключить контракт.

В такие пайки могут входить, к примеру, галеты, мясные, овощные и паштетные консервы, кофе, чай, сахар, соль, портативный разогреватель, одноразовые ложки, водоветроустойчивые спички, салфетки.

В сопроводительной документации к проекту решения указано, что стоимость набора составит 680 рублей. На снабжение новобранцев до конца года потребуется выделить из городской казны 110 160 рублей. На 2026-й по прогнозам потребуется 440 640 рублей.

Присутствовавшие на заседании депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.