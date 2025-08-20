Общество

В Пензе контрактникам планируют вручать продуктовые наборы

Печать
Telegram

В Пензе планируется ввести дополнительную меру поддержки граждан, поступающих на военную службу по контракту. Тема обсуждалась на заседании в гордуме в среду, 20 августа.

Предполагается с 1 октября начать вручать продуктовые наборы тем, кто приходит в пункты отбора, чтобы заключить контракт.

В такие пайки могут входить, к примеру, галеты, мясные, овощные и паштетные консервы, кофе, чай, сахар, соль, портативный разогреватель, одноразовые ложки, водоветроустойчивые спички, салфетки.

В сопроводительной документации к проекту решения указано, что стоимость набора составит 680 рублей. На снабжение новобранцев до конца года потребуется выделить из городской казны 110 160 рублей. На 2026-й по прогнозам потребуется 440 640 рублей.

Присутствовавшие на заседании депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте