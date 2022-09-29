Мобилизация: пензенцам объяснили, обязательно ли подписывать контракт

29.09.2022 | 10:16

В военном комиссариате Пензенской области объяснили, должны ли граждане, призываемые в рамках частичной мобилизации, заключать контракт о прохождении военной службы.

«Да. Подписание контракта необходимо, благодаря этому мобилизованные приравниваются к военнослужащим-контрактникам. Иначе они просто не смогут претендовать на получение различных выплат», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в военкомате.

Уточняется, что контракт заключается не на определенный период (к примеру, полгода или год), а «до окончания периода частичной мобилизации», за исключением случаев увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или другим основаниям, установленным указом.

Ранее сообщалось, что во время обучения солдаты и матросы будут получать около 50 тысяч рублей, офицеры - по 55-60 тысяч, при пересечении границы - по 53 доллара в сутки.

В районах проведения СВО рядовой и матрос станут получать от 200 тысяч рублей, младший лейтенант - от 234 тысяч. Деньги будут перечисляться на персональный счет военнослужащего или, по его желанию, могут частично или полностью переводиться членам его семьи.

Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить для мобилизованных единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.