В Пензе сотрудники Росгвардии и ГАИ искали уклонистов

20.08.2025 | 08:40

В Пензе провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы. Сотрудники ГАИ, Росгвардии, военно-следственного управления проверяли машины, а также пешеходов.

Правоохранители организовали посты в центре города и на основных выездах из него.

«Дорожно-патрульная служба контролировала соблюдение правил как водителями, так и пешеходами. Военные следователи и росгвардейцы проводили проверку документов у автовладельцев, уделяя особое внимание наличию российского гражданства и военных билетов», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Во время рейда остановили 65 автомобилей, 11 человек направили в военкомат для постановки на учет.

«По словам военных следователей, наиболее частой причиной неявки в военкомат является сознательное уклонение от призыва», - добавили в Росгвардии.

Подобные рейды в Пензе планируют повторять.