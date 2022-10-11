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Общество

В Заречном в центр помощи семьям призывников обратилось 11 человек

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По состоянию на вторник, 11 октября, в Заречном в центр социально-бытовой помощи семьям мобилизованных граждан поступило 11 обращений.

По словам заместителя главы администрации города Ирины Сизовой, вопросы поступают разноплановые - от ускоренного получения выписки из амбулаторной карты мобилизованного до разъяснений по кредитным каникулам.

Центр начал действовать с 6 октября. Обращения от родственников принимаются в кабинете № 107 администрации города и по телефонам: 610-359, 602-102 и 608-107.

«Обращаться могут родственники мобилизованных граждан, а также тех, кто уже участвует в СВО», - сообщается на сайте администрации города.

Помимо центра социально-бытовой помощи, в Заречном по номеру 53-30-40 с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Центры помощи семьям призывников были открыты в городах и районах на базе муниципальных учреждений по социальному обслуживанию населения.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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