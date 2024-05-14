Слепни, шершни, комары: чем они опасны и как не дать себя укусить

14.05.2024 | 15:16

С отступлением холодов появляются непременные спутники теплых дней - насекомые, способные кусать и жалить. Реакция человеческого организма на такое воздействие может быть разной, от небольшого зуда до анафилактического шока. Последний вариант довольно редкий и чаще наблюдается у людей, которые страдают аллергией на что-либо. Поэтому им следует быть особенно бдительными.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили 5 самых распространенных видов укусов насекомых летом.

Укусы комаров обычно сопровождаются сильным зудом - это реакция на белки, которые содержатся в слюне насекомого.

Осы, пчелы и шершни для самообороны используют жала с ядовитым веществом, вызывающим резкую боль и жжение. Может появиться отек, воспаление, зуд, самое грозное осложнение - анафилаксия. Особенно опасны эти насекомые для детей.

Слепни нападают в жаркую душную погоду. После их болезненных укусов возникают резкое жжение, зуд, воспаление и припухлость в области укуса, а иногда и синяки.

Около 4 тысяч видов мошек кусаются. Самые маленькие из них - размером 1-3 мм. Укусы мошек могут раздражать и вызывать болезненную реакцию.

После укусов блох на коже остаются небольшие ранки. Несколько точек располагаются рядом друг с другом, часто на лодыжках и ногах.

«Первая помощь при укусах насекомых заключается в том, чтобы приложить холодное, извлечь жало, обработать раствором антисептика. Пораженное место нельзя чесать. При необходимости следует выпить антигистаминное средство, соблюдая возрастную дозировку», - рекомендуют эксперты.

Немедленно обращаться за медицинской помощью следует, если в прошлом уже была тяжелая аллергическая реакция на укус или очевидны крапивница, отек лица, отмечаются затрудненное дыхание, головокружение либо случается обморок.

Чтобы избежать контакта с опасными насекомыми, следует на природе носить закрытую одежду и не ходить босиком по траве. При виде осы, шершня или пчелы нельзя размахивать руками или пытаться отогнать их - нужно медленно удалиться.

Защититься помогут репелленты. Наиболее эффективны из них те, что содержат 50% диэтилтолуамида (ДЭТА). А вот сильный запах парфюма может привлечь насекомых.

«Будьте осторожны с цветущими растениями, мусором, стоячей водой и на открытых площадках, где подают еду. В вечернее время не открывайте настежь окна, если на них не установлена москитная сетка», - завершили рекомендации в пресс-службе управления.