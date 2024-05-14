Сетевое издание|18+|Вторник|14 мая 2024|16:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Слепни, шершни, комары: чем они опасны и как не дать себя укусить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С отступлением холодов появляются непременные спутники теплых дней - насекомые, способные кусать и жалить. Реакция человеческого организма на такое воздействие может быть разной, от небольшого зуда до анафилактического шока. Последний вариант довольно редкий и чаще наблюдается у людей, которые страдают аллергией на что-либо. Поэтому им следует быть особенно бдительными.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили 5 самых распространенных видов укусов насекомых летом.

Укусы комаров обычно сопровождаются сильным зудом - это реакция на белки, которые содержатся в слюне насекомого.

Осы, пчелы и шершни для самообороны используют жала с ядовитым веществом, вызывающим резкую боль и жжение. Может появиться отек, воспаление, зуд, самое грозное осложнение - анафилаксия. Особенно опасны эти насекомые для детей.

Слепни нападают в жаркую душную погоду. После их болезненных укусов возникают резкое жжение, зуд, воспаление и припухлость в области укуса, а иногда и синяки.

Около 4 тысяч видов мошек кусаются. Самые маленькие из них - размером 1-3 мм. Укусы мошек могут раздражать и вызывать болезненную реакцию.

После укусов блох на коже остаются небольшие ранки. Несколько точек располагаются рядом друг с другом, часто на лодыжках и ногах.

«Первая помощь при укусах насекомых заключается в том, чтобы приложить холодное, извлечь жало, обработать раствором антисептика. Пораженное место нельзя чесать. При необходимости следует выпить антигистаминное средство, соблюдая возрастную дозировку», - рекомендуют эксперты.

Немедленно обращаться за медицинской помощью следует, если в прошлом уже была тяжелая аллергическая реакция на укус или очевидны крапивница, отек лица, отмечаются затрудненное дыхание, головокружение либо случается обморок.

Чтобы избежать контакта с опасными насекомыми, следует на природе носить закрытую одежду и не ходить босиком по траве. При виде осы, шершня или пчелы нельзя размахивать руками или пытаться отогнать их - нужно медленно удалиться.

Защититься помогут репелленты. Наиболее эффективны из них те, что содержат 50% диэтилтолуамида (ДЭТА). А вот сильный запах парфюма может привлечь насекомых.

«Будьте осторожны с цветущими растениями, мусором, стоячей водой и на открытых площадках, где подают еду. В вечернее время не открывайте настежь окна, если на них не установлена москитная сетка», - завершили рекомендации в пресс-службе управления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте