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Общество

Медики: При укусе змеи нельзя накладывать жгут и пить спиртное

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В отделение токсикологии клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина стали поступать пензенцы, укушенные гадюками - самыми распространенными ядовитыми змеями в средней полосе России. В частности, в апреле были госпитализированы 2 таких пациента.

В лечебном учреждении предупредили, что яд гадюки наиболее опасен весной - в эту пору он схож с ядом гремучей змеи. Отрава распространяется по организму в основном по лимфатическим сосудам, меньше - с током крови.

Змеиный яд способствует повышению проницаемости стенок сосудов, усиливает свертываемость крови и вызывает местные некротические реакции. Кроме того, возможны аллергические реакции.

Сразу после укуса видны 2 точечные колотые ранки, оставленные зубами змеи. В этом месте ощущаются нарастающая боль и чувство жжения. Укушенная часть тела краснеет, становится горячей, отекает. В тяжелых случаях распухает вся конечность, отек распространяется на туловище.

Через 20-40 минут после укуса появляются тошнота, рвота, сонливость, головокружение, сердцебиение. Возможны понижение артериального давления и обморок. Отравления тяжелее переносят дети и пожилые люди, а также страдающие аллергией и хроническими заболеваниями.

«При укусе змеи самое главное - не поддаваться панике. Яд гадюки опасен, но несмертелен», - напоминают медики.

Следует продезинфицировать рану любым антисептическим средством (перекисью водорода, слабым раствором марганцовки, зеленкой и другими) и наложить нетугую повязку или бактерицидный пластырь.

Конечности необходимо обеспечить полный покой, так как любые движения ускоряют движения лимфы и, следовательно, распространение яда по организму. С укушенной руки нужно снять кольца, браслеты, часы, а с ноги - обувь.

Обильное питье позволит быстрее вывести токсины. Пить надо не залпом, а понемногу. По возможности следует приложить к месту укуса холод, чтобы снять отек и боль, замедлить распространение яда, а также принять антигистаминный препарат (супрастин, цетрин, дезал, тавегил) и анальгетик.

После оказания первой помощи нужно срочно обратиться в лечебное учреждение. Транспортировать пострадавшего лучше в горизонтальном положении.

При укусе гадюки нельзя накладывать жгут: он резко нарушает кровообращение и значительно увеличивает степень повреждения тканей. Также запрещается делать разрезы и прижигать место укуса. Кроме того, противопоказан алкоголь, ускоряющий распространение яда.

Ранее эксперты рассказали, как следует вести себя при встрече со змеей. Они рекомендовали не приближаться к пресмыкающемуся, не делать резких движений и медленно удалиться. А старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ Олег Полумордвинов призвал не убивать змей.

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Источник — фото pixabay.com
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