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Происшествия

В Заречном подростки изуродовали старые «Жигули»

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В Заречном подросток под подбадривающие крики друзей разбил ногой лобовое стекло «Жигулей» первой модели. Его действия записал один из участников «акции» и выложил в Сеть.

На кадрах видно, как парень стоит на капоте «копейки» и пытается пяткой пробить стекло. «Еще! Еще! Сильно!» - мотивирует его приятель, перемежая речь нецензурщиной.

В конце концов тинейджер достигает цели, спрыгивает с машины, и компания удаляется.

Поведение несовершеннолетних вандалов вызвало гнев у подписчиков местного телеграм-канала. Они предлагают отправить видео в полицию.

«Красавцы. И сразу бежать. Крысы полевые», «А видео выложил, наверное, чтобы похвалиться, какие они крутые! Ну, ну... Деградация в чистом виде. Вот такие защитники растут. Надеюсь, что их накажут», «Поразительный уровень идиотизма - совершить преступление и выложить доказательства на всеобщее обозрение», - отреагировали комментаторы.

В марте двое 17-летних зареченцев разбили 2 терминала автоматов и забрали из одного почти 7 200 рублей, из другого - более 7 500. Правонарушителей установили по горячим следам и возбудили уголовное дело.

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Источник — видео «Zаречный V теме»
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