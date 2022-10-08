В Заречном открылась горячая линия по вопросам мобилизации

С пятницы, 7 октября, в Заречном начала работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава закрытого города Олег Климанов.
Для того чтобы получить ответ или консультацию, следует позвонить по номеру 53-30-40.
Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
С телефонами других организаций, занимающихся вопросами мобилизации, жители Пензенской области и члены их семей могут ознакомиться здесь.
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