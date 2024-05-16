Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|16:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе спасли собаку, упавшую в яму с водой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 15 мая, пензенские спасатели в очередной раз протянули руку помощи попавшему в беду четвероногому другу человека.

Им позвонила жительница областного центра. Ее собака провалилась в яму полуразрушенного погреба, наполненную водой.

Животное не могло самостоятельно выбраться наверх, а женщина была не в состоянии помочь ей. Она просила специалистов прийти на выручку.

В Пензе спасли собаку, упавшую в яму с водой

«Спасатели с помощью специальных приспособлений извлекли животное из ямы и передали хозяйке», - сообщили в ГКУ «ППСЦ».

Днем раньше сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь его.

23 марта сотрудники центра помогли псу, который оказался зажат между половицами в дачном доме. 8 марта помощь понадобилась другой собаке - на прогулке с хозяйкой она провалилась в колодец у дома № 11 на улице Куйбышева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте