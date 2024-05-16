В Пензе спасли собаку, упавшую в яму с водой

16.05.2024 | 12:41

В среду, 15 мая, пензенские спасатели в очередной раз протянули руку помощи попавшему в беду четвероногому другу человека.

Им позвонила жительница областного центра. Ее собака провалилась в яму полуразрушенного погреба, наполненную водой.

Животное не могло самостоятельно выбраться наверх, а женщина была не в состоянии помочь ей. Она просила специалистов прийти на выручку.

«Спасатели с помощью специальных приспособлений извлекли животное из ямы и передали хозяйке», - сообщили в ГКУ «ППСЦ».

Днем раньше сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь его.

23 марта сотрудники центра помогли псу, который оказался зажат между половицами в дачном доме. 8 марта помощь понадобилась другой собаке - на прогулке с хозяйкой она провалилась в колодец у дома № 11 на улице Куйбышева.