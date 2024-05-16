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Криминал

Зареченец разбил дверь магазина урной, чтобы добыть спиртное

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В Заречном правоохранители задержали 37-летнего горожанина. Мужчине среди ночи настолько захотелось выпить, что он пошел на криминал.

В 0:21 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение: в магазине на проспекте 30-летия Победы сработала тревожная сигнализация.

Через несколько минут росгвардейцы прибыли по адресу. Входная конструкция была повреждена, а рядом лежала урна, которой злоумышленник разбил стекло двери.

На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу. Внимательно просмотрев записи камер видеонаблюдения и получив приметы подозреваемого, полицейские со служебной собакой и экипаж Росгвардии приступили к поиску.

«Процесс оказался недолгим. Как оказалось, злоумышленник вынес из магазина 5 бутылок спиртного и от нетерпения устроил застолье в подъезде многоэтажки неподалеку от магазина. Нетрезвого 37-летнего мужчину задержали с поличным», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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