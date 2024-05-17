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Общество

Новая школа в микрорайоне Заря готова на 56%

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Новая школа в Заре готова на 56%. Ежедневно на объекте трудятся более 200 человек, они работают до 23:00.

Сейчас строители утепляют фасад и занимаются кровлей, проводят монтаж внутренних инженерных сетей, вентиляции, системы дымоудаления. Уже выполнены кладка стен и устройство межэтажных перекрытий.

Новая школа в микрорайоне Заря готова на 56%

«Ведутся строительно-монтажные и отделочные работы. Выполнено порядка 70% предчистовой отделки. На завершающем этапе - благоустройство футбольного поля, где в настоящее время монтируется покрытие», - рассказали в пресс-службе администрации г. Пензы.

Новая школа в микрорайоне Заря готова на 56%

Школа рассчитана на 1 100 мест. Она будет состоять из 9 трехэтажных блок-секций с лифтами и широкими лестничными маршами. В здании обустроят тренажерный зал, библиотеку, зал хореографии, зоны для занятий баскетболом, волейболом, футболом, легкой атлетикой.

Новая школа в микрорайоне Заря готова на 56%

Школу сделают профильной - с уклоном в углубленное изучение дисциплин естественно-математического цикла.

На строительство объекта потратят 1 млрд 200 млн рублей. Сдать его хотят к 1 сентября 2024 года.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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