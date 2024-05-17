На М-5 установят новую стелу «Мокшан» взамен рухнувшей

17.05.2024 | 15:55

В пятницу, 17 мая, стартовал электронный аукцион на изготовление, поставку и монтаж стелы «Мокшан». Администрация рабочего поселка готова заплатить за нее 1,5 миллиона рублей.

По данным портала госзакупок, арт-объект должен быть установлен до 30 июня. Его образец приложен.

Заявки от поставщиков принимаются до 27 мая, 29-го числа рабочая комиссия подведет итоги торгов, и орган местного самоуправления подпишет договор с победителем аукциона.

Стела с названием населенного пункта, стоявшая на трассе М-5, упала в ноябре 2022 года во время разгула стихии в Мокшане.

Никто из людей тогда не пострадал, но конструкция получила серьезные повреждения.

Источник фото № 2 - официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.