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Криминал

Обиженный подростком зареченец стал фигурантом уголовного дела

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В Заречном 62-летнего местного жителя на улице обидел подросток. Мужчина решил поквитаться и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», вечером 21 апреля нетрезвый горожанин поссорился с несовершеннолетним. Подросток ударил мужчину рукой по щеке и убежал.

Поступок молодого человека очень задел зареченца. Он отправился в полицию и заявил, что некий юноша отобрал у него сумку с деньгами на улице. Полицейские начали искать «злоумышленника», и пострадавший на опознании указал на 17-летнего подростка.

Позже оказалось, что этот юноша ни с кем не ссорился и преступления не совершал. Якобы пропавшую сумку мужчины нашли дома.

Теперь мстителю грозит наказание за ложный донос - до 3 лет лишения свободы.

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