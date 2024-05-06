Обиженный подростком зареченец стал фигурантом уголовного дела

В Заречном 62-летнего местного жителя на улице обидел подросток. Мужчина решил поквитаться и стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», вечером 21 апреля нетрезвый горожанин поссорился с несовершеннолетним. Подросток ударил мужчину рукой по щеке и убежал.
Поступок молодого человека очень задел зареченца. Он отправился в полицию и заявил, что некий юноша отобрал у него сумку с деньгами на улице. Полицейские начали искать «злоумышленника», и пострадавший на опознании указал на 17-летнего подростка.
Позже оказалось, что этот юноша ни с кем не ссорился и преступления не совершал. Якобы пропавшую сумку мужчины нашли дома.
Теперь мстителю грозит наказание за ложный донос - до 3 лет лишения свободы.
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