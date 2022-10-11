Пензенцам рассказали о мерах поддержки семей военнослужащих

11.10.2022 | 09:52

Специалисты портала «Объясняем.Пензенская область» перечислили меры социальной поддержки членам семей военнослужащих, призванных по мобилизации.

Супруги военнослужащих имеют приоритет при поступлении на работу в государственные организации и воинские части, а в случае сокращения они остаются в штате. Также их первыми направляют на профессиональное обучение, при получении дополнительного образования по очной форме им сохраняется средняя зарплата.

Члены семей военнослужащих имеют право на лечение и отдых в санаториях, пансионатах, домах и на базах отдыха по стоимости путевки. При направлении на медицинскую реабилитацию после лечения в стационаре она проводится бесплатно.

Дети военнослужащих в первую очередь получают места в государственных и муниципальных детских садах, школах и летних оздоровительных лагерях.

При изменении места службы или увольнении с нее членов семьи военнослужащего должны принять в государственные образовательные организации по новому месту жительства.

Члены семьи военнослужащего имеют право на бесплатный проезд:

- от дома к части при переводе на новое место военной службы;

- один раз в год - на отдых и обратно;

- по заключению военно-врачебной комиссии - на лечение в медицинские организации и обратно.

При увольнении военнослужащего с военной службы предоставляется бесплатный проезд к избранному месту жительства.

Бесплатная юридическая помощь предоставляется военнослужащим; уволенным со службы; членам их семей. Получить ее можно в органах военного управления и военной юстиции.

Ранее уточнялось, что к членам семьи военнослужащих относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.