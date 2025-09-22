Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|10:49
Молодой пензенец пошел на кражу, чтобы начать новую жизнь

19-летний пензенец начал самостоятельную жизнь с кражи 300 000 рублей у своего 69-летнего отца. Он переехал в другой город и снял на эти деньги квартиру.

Родственники постоянно ругались из-за кредитов, которые молодой человек брал в микрофинансовых организациях. Не выдержав упреков, горожанин решил уйти из дома.

Пробравшись ночью в комнату к спящему отцу, сын достал из его тумбочки накопления, собрал свои вещи и уехал в Саранск, где арендовал жилье.

Заметив пропажу, родственник обратился в полицию. Беглеца быстро нашли, он признался в краже, раскаялся и вернул 250 000 рублей, которые не успел потратить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

