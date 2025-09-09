В Следкоме обратили внимание на нарушение прав многодетных в Заре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию о нарушении прав многодетных семей в Пензе.
Речь идет о сообщениях про предоставленные многодетным неблагоустроенные земельные участки без надлежащей инфраструктуры в микрорайоне Ласточкино Гнездо - 2 (Заря).
По информации, прошедшей в пензенских СМИ и соцсети, там отсутствуют подъездные дороги, уличное освещение и система водоснабжения, а многочисленные обращения в различные инстанции результатов не приносят.
Областное управление СК России организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления Владимира Игнатенкова доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СКР.
