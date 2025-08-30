Общество

В детской больнице Кузнецка открыли зону отдыха для беременных

В женской консультации Кузнецкой детской центральной районной больницы появилась комната отдыха для беременных с игровой зоной для детей.

В обновленном помещении обустроили место для приема пищи. Будущие матери могут перекусить после сдачи анализов, а затем с комфортом отдохнуть.

«Просторная комната оборудована практичной и удобной мебелью. В свободное пользование предоставлены пеленальные столики, места для кормления ребенка, отдыха и игровое пространство», - сообщили в Минздраве Пензенской области.

В регионе нацелились на повышение рождаемости и всестороннюю поддержку будущих мам. На 2025-й намечено создание 7 женских консультаций, которые позволят получать медицинскую помощь по месту жительства.

Так, учреждения появятся в Никольской, Белинской и Городищенской районных больницах. Сейчас помещения расширяют, оборудуют медико-социальные кабинеты, в них женщин станут принимать психологи, соцработники и юристы.

