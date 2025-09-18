Спасский суд помог матери двоих детей развестись с агрессивным мужем

18.09.2025 | 11:49

В Спасском районе суд помог местной жительнице развестись с супругом при наличии двух общих детей. Мужчина не соглашался расставаться.

Расторгнуть брак женщина решила, потому что глава семьи вел себя агрессивно (иногда даже неадекватно), брал кредиты, а деньги тратил только на свои нужды.

Супруг был против развода. Паре дали срок на примирение, но восстановить отношения не удалось.

«Мировой судья расторг брак, заключенный между сторонами», - рассказали в Спасском районном суде.

Тогда муж подал апелляцию и попросил отменить решение - он настаивал, что семья должна быть сохранена, а детям лучше жить с обоими родителями.

Изучив доводы и исследовав материалы дела, суд оставил жалобу без удовлетворения.