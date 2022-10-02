Мобилизация: все о кредитных каникулах и страховых выплатах

02.10.2022 | 17:03

В воскресенье, 2 октября, портал «Объясняем.рф» опубликовал ответы на вопросы, касающиеся кредитных каникул, которые объявлены для мобилизованных граждан.

- Кто имеет право на кредитные каникулы?

- На кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам. Это военнослужащие, мобилизованные в ВС РФ, военнослужащие, проходящие службу в ВС РФ по контракту, а также в войсках национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ).

- Кто относится к членам семьи военнослужащих?

- К членам семьи военнослужащих относятся: супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

- Кредитные каникулы предоставляются автоматически?

- Нет, кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика.

- По каким кредитам можно получить каникулы?

- По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции.

Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы.

Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.

- На какой срок предоставляются кредитные каникулы?

- Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Они могут быть продлены на время, пока заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе специальной военной операции.

При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам - ранее даты обращения с требованием о каникулах.

- Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно?

- Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) можно в любой момент, достаточно уведомить об этом кредитора. А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

- Когда можно обращаться за кредитными каникулами?

- В любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.

- К кому и как обратиться за кредитными каникулами?

- Обращаться необходимо к своему кредитору (в свой банк, микрофинансовую организацию и т. д.) по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре (договоре займа), например по обычной или электронной почте.

- Когда и как нужно передавать документы, подтверждающие участие в специальной военной операции, для получения кредитных каникул?

- Вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Но если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, то банк, МФО или другой кредитор вправе самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в другом ведомстве.

Кредитор также может запросить их у заемщика. В этом случае заемщик обязан представить документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.

Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны представить документ, подтверждающий родство.

- Как понять, что кредитные каникулы предоставлены?

- Кредитор рассмотрит требование о кредитных каникулах в течение 10 дней, а затем уведомит заемщика о том, что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. Если заемщик не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

- Если у меня просрочка по кредиту, что будет с ней после получения кредитных каникул?

- Если у заемщика уже была просрочка по кредиту или займу и ему начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят, расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет уплатить.

При этом не подлежат уплате неустойка, штраф или пени, начисленные в период с 24 февраля 2022 года до вступления в силу закона о кредитных каникулах, по кредитам и займам военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной гвардии; сотрудников спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», сотрудников пограничной службы, находящихся на территории России и обеспечивающих проведение специальной военной операции, добровольцев (лиц, заключивших контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ).

- Может ли банк во время кредитных каникул продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге?

- Нет, в период кредитных каникул банк не имеет право это сделать. Пока каникулы продолжаются, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато.

- Как начисляются проценты по кредиту или займу, пока заемщик пользуется кредитными каникулами?

- В период кредитных каникул проценты по долгу продолжают начисляться: по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам - в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами, но не выше изначальной процентной ставки по договору. Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал, по ипотечным кредитам и займам - по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.

- Как платить по кредиту после окончания кредитных каникул?

- И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул, чтобы после окончания льготного периода размер периодических платежей остался прежним, каким он был до начала каникул. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

- Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран?

- Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

- Могут ли военнослужащие делать денежные переводы из зоны СВО в регионы России и как? Возможен ли там прием таких переводов?

- Услуги денежных переводов из районов проведения СВО в регионы России оказывают филиалы банков, которые работают на этих территориях.

- Будут ли производиться страховые выплаты по договорам страхования жизни и здоровья заемщиков по кредитам, если застрахованное лицо было мобилизовано и страховой случай наступил в результате военных действий?

- По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по страховым случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.

Вместе с тем страховая выплата по договору потребительского кредита (займа) при гибели заемщика или причинении вреда его здоровью, в том числе при утрате трудоспособности, в результате военных действий возможна, если такой риск был предусмотрен правилами страхования или стороны при оформлении договора включили его в страховое покрытие.