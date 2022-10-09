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Общество

В пензенских пунктах мобилизации раздадут крестики и иконы

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В Пензенской епархии сообщили, что Патриарх Московский и всея Руси благословил всех епархиальных архиереев совершать пастырское окормление мобилизованных.

Оно будет проходить в военкоматах, пунктах мобилизации и подготовки призванных жителей Пензенской области.

Мобилизованным окажут духовную поддержку, для них совершат молебны, сопровождая их напутственными словами на исполнение воинского долга. Предусмотрена и раздача нательных крестиков, икон, молитвословов.

Для желающих организуют и таинства исповеди, крещения.

Кроме того, с 1 октября в 23 храмах региона можно бесплатно заказать сорокоусты (церковное молитвенное поминовение в течение 40 дней) о здравии и об упокоении воинов.

«Во всех городских храмах Пензы будут совершаться водосвятные молебны с чтением прошений и молитв о воинах - по средам в 16:30 и по субботам в 9:00», - уточнили в епархии.

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