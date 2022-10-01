Общество

Сорокоусты о здравии и упокоении воинов стали бесплатными

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С субботы, 1 октября, в 23 храмах региона можно бесплатно заказать сорокоусты (церковное молитвенное поминовение в течение 40 дней) о здравии и об упокоении воинов. Об этом сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

«Во всех городских храмах Пензы будут совершаться водосвятные молебны с чтением прошений и молитв о воинах - по средам в 16:30 и по субботам в 9:00», - уточнили там.

Речь идет о следующих объектах:

- Спасский кафедральный собор (г. Пенза, Соборная пл., 3);

- Успенский собор (г. Пенза, ул. Захарова, 6);

- Митрофановский храм (г. Пенза, ул. Водопьянова, 19);

- Покровский архиерейский собор (г. Пенза, ул. Чкалова, 26);

- Троицкий женский монастырь (г. Пенза, ул. Кирова, 25);

- храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла (г. Пенза, ул. Рахманинова, 53);

- Никольская церковь (г. Пенза, ул. Терновского, 129);

- храм преподобного Серафима Саровского (г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 61);

- храм благоверного князя Димитрия Донского (г. Пенза, ул. Антонова, 48);

- Никольская церковь (г. Пенза, Коннозаводская ул., 25);

- Михайло-Архангельский храм (г. Пенза, пл. Победы, 1);

- храм святых мучеников Адриана и Наталии (г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 10);

- храм Трех Святителей (г. Пенза, Компрессорная ул., 1);

- храм преподобного Серафима Саровского (г. Заречный, Заречная ул., 32а);

- Воскресенский молитвенный дом (г. Заречный, ул. Литке, 29);

- Никольский молитвенный дом (с. Кондоль, Октябрьский пер., 3);

- храм во имя Боголюбской иконы Божией Матери (р. п. Золотаревка, Рабочая ул., 26);

- храм во имя великомученика Георгия Победоносца (с. Бессоновка, Центральная ул., 232а);

- Покровская церковь (г. Городище, Советская ул., 5Б);

- Димитриевская церковь (г. Каменка, Советская ул., 107),

- Михайло-Архангельская церковь (р. п. Мокшан, Советская ул., 9а);

- Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь (Нижнеломовский район, с. Норовка, ул. Тархова, 30);

- Никольский молитвенный дом (р. п. Шемышейка, ул. Ленина, 36).

«Помимо этого, на богослужениях во всех храмах Русской православной церкви продолжают возносить молитву о восстановлении мира и особую молитву о Святой Руси. Тексты этих молитвенных прошений были одобрены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в текущем году», - пояснили в епархии.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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