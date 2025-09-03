В Пензе пройдут богослужения в день памяти новомучеников

03.09.2025 | 10:49

В четверг, 4 сентября, в день памяти новомучеников пензенских (священномучеников Феодора, епископа Пензенского, и с ним Василия и Гавриила, пресвитеров), в Митрофановском храме пройдут торжественные богослужения. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Митрофановский храм был кафедральным собором, когда епископ Феодор (Смирнов) управлял Пензенской епархией в 1936 году, пояснили в епархии.

3 сентября в 17:00 начнется всенощное бдение (продолжительность около 2,5 часа), 4 сентября в 8:00 - литургия (около 2 часов).

Священномученик Феодор (в миру Владимир Алексеевич Смирнов) родился 17 января 1891 года. Он окончил Саратовскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию, а в 1921 году был рукоположен во иереи. В 1924-м его осудили на один год, в 1929-м - на три года высылки в Нарым (Томская область).

«Освободившись, устроился священником в село Никольское Кузнецкого района Пензенской области. В 1934 году (предположительно, в октябре) пострижен в монашество с именем Феодор, в апреле 1935 года переехал в Пензу», - сообщили в епархии.

23 сентября 1935 года иеромонах Феодор стал епископом Пензенским. Его попытка наладить управление церковью обернулась тем, что ему инкриминировали контрреволюционную деятельность. 18 октября 1936 года епископа арестовали.

«Вместе с ним по одному делу проходили арестованные в тот же день священники Гавриил Иванович Архангельский (исполнявший обязанности псаломщика в Митрофановской церкви Пензы), который до того уже дважды был судим, и заштатный священник Василий Сергеевич Смирнов, работавший на момент ареста дезинфектором пензенского бактериологического института. Все трое были расстреляны в Пензе 4 сентября 1937 года», - рассказали в епархии.

20 августа 2000 года их причислили к лику святых.