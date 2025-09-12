В Пензе по улице Московской пройдет крестный ход

12.09.2025 | 16:16

В воскресенье, 21 сентября, в центре Пензы состоится крестный ход. Его организуют в поддержку российского воинства и приурочат к празднованию Рождества Пресвятой Богородицы и победы благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовом поле.

Крестный ход возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Он начнется с праздничного молебна у Богоявленского храма (Московская, 116). Далее участники пойдут вверх по Московской до Спасского кафедрального собора. Затем шествие продолжится до Введенской церкви (Куйбышева, 1а), где завершится богослужение.

«Крестный ход - это не демонстрация и не прогулка, а продолжение церковной молитвы. Чтобы участие стало настоящим духовным опытом, важно помнить несколько простых правил: идти спокойно и сосредоточенно, без разговоров и суеты; соблюдать порядок, не обгонять и не толкаться; молиться про себя или вместе со всеми, петь, если знаешь песнопения. Главное - внутренний настрой: идти не для галочки, а с мыслью, что это твой путь вместе со всей Церковью», - отметили в епархии.

Пензенцев попросили одеться скромно и удобно, так как идти придется долго.