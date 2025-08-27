В Спасском соборе пройдет молебен перед началом учебного года

27.08.2025 | 08:40

В Спасском кафедральном соборе в Пензе проведут традиционные детскую литургию и молебен перед началом учебного года. Богослужения состоятся в субботу, 30 августа.

Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Богослужебные песнопения исполнит Детский архиерейский хор.

Литургия начнется в 8:30. Сразу по ее окончании проведут молебен перед началом учебного года. Принять участие в молитве могут все желающие.

Молебен перед Днем знаний нужен затем, чтобы попросить благословения Господа на весь учебный год для учеников, их родителей и учителей.