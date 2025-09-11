Митрополит Серафим отметит годовщину архиерейской хиротонии

В пятницу, 12 сентября, литургию в Спасском кафедральном соборе возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Это день его архиерейской хиротонии (посвящения в сан). Обряд был проведен в 2012 году в храме Рождества Христова г. Красноярска, его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Также 12 сентября отмечается перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.
Литургия в соборе начнется в 8:30, ее продолжительность составит около 2 часов.
«По традиции принимать поздравления владыка будет по окончании богослужения», - сообщили в Пензенской епархии.
