Митрополит Серафим отметит годовщину архиерейской хиротонии

11.09.2025 | 09:31

В пятницу, 12 сентября, литургию в Спасском кафедральном соборе возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Это день его архиерейской хиротонии (посвящения в сан). Обряд был проведен в 2012 году в храме Рождества Христова г. Красноярска, его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также 12 сентября отмечается перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.

Литургия в соборе начнется в 8:30, ее продолжительность составит около 2 часов.

«По традиции принимать поздравления владыка будет по окончании богослужения», - сообщили в Пензенской епархии.