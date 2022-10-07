Забившим на Карпинского фонтаном заинтересовалась прокуратура

07.10.2022 | 08:39

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту порыва на магистральных теплосетях на улице Карпинского. Коммунальная авария случилась вечером 5 октября у дома № 37.

Из-под крышки люка вырвалась мощная струя горячей воды, достигавшая нескольких метров в высоту. Припаркованные поблизости автомобили скрылись в образовавшейся паровой завесе. Фонтан бил около получаса.

По словам местных жителей, рядом с дырой все лето ремонтировали теплотрассу. Накануне ЧП в домах на улице Карпинского дали отопление. После случившегося отключать ресурс не стали.

Прибывшие на место специалисты огородили опасное место, перекрыв проезд во дворы.

«В ходе проверки будет дана оценка подготовке ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду 2022-2023 гг., по результатам проверки будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.