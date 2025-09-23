В Пензе на улице Московской сняли вывеску с нелегального ломбарда

23.09.2025 | 09:58

В Пензе предпринимательницу заставили снять вывеску с ломбарда на улице Московской. Он работал нелегально.

Женщина не была внесена в реестр Банка России как юридическое лицо и не имела права оказывать людям финансовые услуги.

На горожанку завели административное дело. Суд назначил ей штраф в размере 30 000 рублей.

«Кроме того, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования предприниматель демонтировала вывеску с надписью «ломбард», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее в Пензе нелегальный ломбард нашли на улице Калинина.