Никольчанка захотела отомстить соседке и подожгла ее дом

25.09.2025 | 09:42

53-летней жительнице Никольского района вынесли приговор за поджог соседского дома.

Все случилось в сентябре 2024 года в рабочем поселке Сура. Женщина задумала отомстить соседке и ее сыну за то, что по их заявлению ее привлекли к уголовной ответственности за кражу.

Никольчанка убедилась, что во дворе соседнего дома нет людей и животных, подожгла бересту спичками и просунула ее под забор.

Пламя охватило сухую траву во дворе, а потом перекинулось на фасад дома, прилегающую террасу и деревянные хозяйственные постройки.

«В результате возникшего пожара повреждено домовладение, полностью уничтожены терраса и сарай. Собственнице причинен материальный ущерб на сумму свыше 250 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Поджигательница признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.