Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|10:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Никольчанка захотела отомстить соседке и подожгла ее дом

Печать
Telegram

53-летней жительнице Никольского района вынесли приговор за поджог соседского дома.

Все случилось в сентябре 2024 года в рабочем поселке Сура. Женщина задумала отомстить соседке и ее сыну за то, что по их заявлению ее привлекли к уголовной ответственности за кражу.

Никольчанка убедилась, что во дворе соседнего дома нет людей и животных, подожгла бересту спичками и просунула ее под забор.

Пламя охватило сухую траву во дворе, а потом перекинулось на фасад дома, прилегающую террасу и деревянные хозяйственные постройки.

«В результате возникшего пожара повреждено домовладение, полностью уничтожены терраса и сарай. Собственнице причинен материальный ущерб на сумму свыше 250 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Поджигательница признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети