Происшествия

Пензенцы стали ездить по провалу на ул. Карпинского после ЧП

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Рядом с домом на Карпинского, 37, вечером 5 сентября забил фонтан из кипятка. Струи были выше, чем у главного гидротехнического сооружения в Пензе. Результат коммунальной аварии сняли на мобильные телефоны десятки очевидцев.

«Вот это фонтанчик! До третьего этажа поднимается!» - прокомментировал один из них.

Масштаб ЧП горожане сразу оценить не могли, поскольку площадка мгновенно оказалась в пару. Но люди разглядели, что в опасной зоне стоит несколько машин. Главными зрителями стали работники и посетители расположенного рядом торгового центра.

«Пострадавших не видел, а зеваки скопились, я здесь тоже стоял», - пояснил молодой человек.

Водное шоу длилось меньше получаса, потом к месту ЧП приехали представители ресурсоснабжающей организации. Фонтан бить перестал.

Удивительно, но мощная струя вырывалась из небольшого отверстия. Опасное место специалисты оградили, перекрыв проезд во дворы.

Некоторые автомобилисты послушно разворачивались, кто-то выходил и отправлялся дальше пешком. Но вскоре один нетерпеливый водитель убрал щиты и проехал по провалу. А потом за ним последовали и другие.

По словам местных жителей, рядом с дырой все лето ремонтировали теплотрассу.

«Под вечер все провалилось, пошел пар. Я у покупателя спрашиваю: «Что происходит?» - «У вас трубу прорвало, вызывайте людей, чтобы они выключали воду либо еще что-то», - сообщила девушка.

Как рассказали пензенцы, накануне ЧП в домах на улице Карпинского дали отопление.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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