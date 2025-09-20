Родители 15-летнего пензенца отдали пенсионерке 65 000 руб.

В обмане 83-летней жительницы Земетчинского района оказался замешан пензенский подросток.
Как установило следствие, в октябре 2024 года неизвестные убедили пожилую женщину, что ее дочь попала в ДТП. Под предлогом необходимости лечения аферисты выманили у пенсионерки 65 000 рублей.
«Похищенные деньги поступили к 15-летнему жителю Пензы, который за вознаграждение должен был перевести их мошенникам, но оставил себе», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Часть денег, 18 400 рублей, у подростка изъяли и вернули пенсионерке.
Прокурор Земетчинского района обратился в суд, потребовав взыскать с родителей юноши сумму неосновательного обогащения. Иск удовлетворили.
Решение суда исполнили. Родители подростка выплатили пожилой женщине 46 600 рублей.