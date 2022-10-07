В Пензе отменили постановление о возбуждении уголовного дела на уклониста

07.10.2022 | 13:46

В Пензе отменили постановление о возбуждении первого в России уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации. Об этом сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований», которое завели против жителя Пензенской области», - цитирует агентство своего осведомителя.

При этом следователи могут обжаловать решение.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего жителя Пензенского района, который не явился в военкомат. Мужчина состоял на воинском учете. 23 сентября его уведомили о необходимости прийти 26-го числа в администрацию Кондольского сельсовета, откуда его должны были доставить в военный комиссариат.

Законных оснований для освобождения от частичной мобилизации сельчанин не имел, но проигнорировал повестку.

Правоохранители задержали его и пригрозили наказанием по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Санкциями предусматривается штраф, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что необходимо детально обсудить вопрос о введении уголовной ответственности за отказ от мобилизации с Государственной думой РФ. По его мнению, уголовное наказание за отказ от мобилизации неправомерно.