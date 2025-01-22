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Общество

От ИТ-специалистов ждут заявлений на отсрочку от призыва

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Начался прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года, сообщили в Минцифры России во вторник, 21 января.

«ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку через портал госуслуг до 5 февраля. Работодателю необходимо проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры», - пояснили в министерстве.

Компания также может сама внести работника, соответствующего необходимым критериям, в списки на отсрочку. Эти критерии перечислены на «Госуслугах»: мужской пол, гражданство РФ, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальностям из перечня, а также продолжительность работы в период с 1 апреля 2024 г. по 31 марта 2025 г. включительно: 1) не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании, 2) не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях, 3) менее 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ‑компанию не позднее 1 года со дня окончания обучения в вузе или научной организации.

Минцифры передаст данные в Минобороны до 28 февраля, а решение будет приниматься с 1 апреля по 15 июля.

ИТ-специалистам рекомендуется тщательно проверить данные о себе (военкомат, компания, ИНН и т. д.); проконтролировать, что отдел кадров точно подал сведения в Минцифры; запомнить номер заявления на «Госуслугах».

Отсрочка от службы в армии дается сотрудникам аккредитованных IT-компаний с 2022 года.

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Источник — фото pixabay.com
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