Подписан указ о призыве запасников на военные сборы

17.01.2025 | 07:55

На портале правовой информации опубликован указ Президента РФ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в документе.

Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением сборов.

Военные сборы граждан, находящихся в запасе, проводятся в России ежегодно согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе». Запас формируется из тех, кто прошел срочную (в том числе альтернативную) службу, из выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто был освобожден от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Также в запасе состоят женщины, имеющие военно-учетную специальность (например, медицинские работники).

Освобождению подлежат те, у кого есть бронь от организаций на период мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги и студенты.

Кроме того, не призывают многодетных отцов и матерей, а также лиц, имеющих непогашенную судимость или попадающих под ограничения для срочной службы (в частности, заботящихся о несовершеннолетних или престарелых родственниках).