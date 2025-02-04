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Общество

Категории годности к службе для некоторых болезней хотят изменить

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Минобороны России предлагает внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе. Граждан с некоторыми заболеваниями и травмами, встающих на воинский учет или поступающих в ряды ВС РФ по контракту, могут признать годными для службы в армии.

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагаемые изменения коснутся граждан с такими заболеваниями, как сифилис, шизофрения, гипертония, болезнями наружного уха, невротическими расстройствами, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.

Так, военнообязанному с диагностированным сифилисом (первичным, вторичным, скрытым при замедленной негативации микрореакции преципитации) присвоят категорию «Б» (годен с незначительными ограничениями), а не «В» (ограниченно годен), как ранее.

Граждан с эндогенными психозами, к которым относятся в том числе шизофрения, психотические и аффективные расстройства, при их «умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях» отнесут к категории «В», а не «Д» (не годен).

Военнообязанным с экземой наружного слухового прохода и ушной раковины, наружным отитом и сужением наружного слухового прохода, а также с гипертонией 1-й стадии предложили присваивать категорию «Б».

Большинство изменений будут относиться только к контрактникам.

В пояснительной записке к документу указываются основания для предлагаемого смягчения ограничений.

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней ряда неточностей диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

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