Общество

Стало известно, когда в Пензе откроют движение по улице Рябова

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Движение по улице Рябова в Пензе будет открыто до конца года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Дорога на Рябова давно стала притчей во языцех у пензенских автомобилистов. Она расположена в микрорайоне Терновка, где размещены промышленные предприятия и склады, поэтому по ней бесконечным потоком идут большегрузы.

«Помимо дефектов покрытия проезжей части, улица Рябова из-за отсутствия ливневой канализации после дождя превращалась в большое озеро, что сильно затрудняло движение автотранспорта», - признали в министерстве.

На ремонт проблемной улицы никак не могли найти подрядчика: дважды аукцион признавали несостоявшимся. Наконец в январе 2022 года строительная организация определилась: самарская компания «Авангард» предложила выполнить ремонт за 311 млн рублей (начальная максимальная цена контракта составляла 312 млн 114 тыс. 510).

В марте улицу закрыли на капитальный ремонт. Планировалось, что он завершится к июню 2023-го. Однако в минстрое уверяют, что это произойдет раньше.

«Несмотря на то что объект ремонта является переходящим на 2023 год, руководитель подрядной организации заверил, что до конца 2022-го будет выполнен первый слой асфальтобетонной смеси и движение автотранспорта по улице будет открыто», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в Пензе готовится к вводу в эксплуатацию дорога на участке проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до улицы 65 лет Победы протяженностью около 1 500 метров. На обновленной магистрали - четыре полосы движения, ливневая канализация, тротуары и искусственное освещение на всем протяжении. Сейчас идет благоустройство и прокладка линии электропередач для троллейбусов.

Ввод дороги в эксплуатацию ожидается в первой декаде ноября.

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