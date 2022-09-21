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Дорога на улице Рябова на глазах становится хуже

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День прошел, число сменилось - изменений никаких. Наоборот, дорога на улице Рябова на глазах становится хуже. Проезжая часть ведет к промышленным предприятиям, различным складам и так далее, поэтому основа потока - большегрузы. Тяжелые автомобили оставляют за собой грязевое месиво.

Капитальный ремонт отрезка дороги на улице Рябова пока продолжается, так что все машины передвигаются по узкой проезжей части. Затор - привычное дело, смешалось все: легковые авто, фуры, люди.

«Опасно. Хочется получше», - отметил пензенец.

«Лет десять точно, а куда деваться? Ехать надо. Я не попадал, но при мне «Газель» влетала, колеса у нее вывешивались - было такое», - сообщил водитель.

И будет еще не раз, говорят автомобилисты, если дорогу не отремонтировать. Хотя насколько резонно это делать - вопрос спорный. Пока здесь едут огромные большегрузы, асфальтовое полотно будет просто разваливаться под колесами многотонных машин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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