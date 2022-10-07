Пензенцам рассказали, как отправить посылку мобилизованному

07.10.2022 | 09:17

Жителям Пензенской области рассказали, как они смогут отправить посылки своим родственникам, попавшим под частичную мобилизацию. Уточнения дали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Посылки мобилизованным можно отправлять «Почтой России» в адрес пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в которой проходит службу мобилизованный», - заявили гражданам.

Из места постоянной дислокации посылки будут доставлены в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами, установленными для действующих военнослужащих Российской Федерации.

Форму, выданную при мобилизации, после увольнения с военной службы можно будет забрать домой.