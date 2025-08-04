В Пензе 15 автомобилистам вручили повестки на дороге

04.08.2025 | 11:49

На дорогах Пензы прошел масштабный рейд по проверке гражданства и отметок о постановке на воинский учет у автомобилистов.

Сотрудники ГАИ, Росгвардии и военные следователи остановили 60 водителей. У 15 из них при наличии российских паспортов отсутствовала отметка о воинском учете.

Всем нарушителям вручили официальные повестки в военкомат с указанием даты, времени и адреса, куда следует явиться для оформления необходимых документов.

«Подобные рейды направлены на усиление контроля за исполнением законодательства в сфере воинского учета», - пояснили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Ранее силовики наведались в место скопления мигрантов - на оптово-розничный рынок «Северный». 12 мигрантам, легализовавшимся на территории России, вручили повестки в военкомат.