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Общество

В Пензе 15 автомобилистам вручили повестки на дороге

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На дорогах Пензы прошел масштабный рейд по проверке гражданства и отметок о постановке на воинский учет у автомобилистов.

В Пензе 15 автомобилистам вручили повестки на дороге

Сотрудники ГАИ, Росгвардии и военные следователи остановили 60 водителей. У 15 из них при наличии российских паспортов отсутствовала отметка о воинском учете.

Всем нарушителям вручили официальные повестки в военкомат с указанием даты, времени и адреса, куда следует явиться для оформления необходимых документов.

В Пензе 15 автомобилистам вручили повестки на дороге

«Подобные рейды направлены на усиление контроля за исполнением законодательства в сфере воинского учета», - пояснили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В Пензе 15 автомобилистам вручили повестки на дороге

Ранее силовики наведались в место скопления мигрантов - на оптово-розничный рынок «Северный». 12 мигрантам, легализовавшимся на территории России, вручили повестки в военкомат.

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Источник — фото Росгвардии
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