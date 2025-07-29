Общество

В Пензе силовики наведались в место скопления мигрантов

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В Пензе, на территории оптово-розничного рынка «Северный», прошел совместный рейд силовиков, сотрудников МЧС, ФНС и Роспотребнадзора.

В Пензе силовики наведались в место скопления мигрантов

Этот объект считается местом скопления иностранных граждан. Трудящихся здесь мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

Участники рейда охватили 190 индивидуальных предпринимателей и работников рынка из числа выходцев из Центрально-Азиатского региона.

В Пензе силовики наведались в место скопления мигрантов

«В результате к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 8 лиц, за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров - 10 лиц», - уточнили в пресс-службе областного УФСБ РФ.

Кроме того, 12 мигрантам, легализовавшимся на территории России, вручили повестки в военкомат.

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Источник — фото ФСБ
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