В Пензе силовики наведались в место скопления мигрантов

29.07.2025 | 20:26

В Пензе, на территории оптово-розничного рынка «Северный», прошел совместный рейд силовиков, сотрудников МЧС, ФНС и Роспотребнадзора.

Этот объект считается местом скопления иностранных граждан. Трудящихся здесь мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

Участники рейда охватили 190 индивидуальных предпринимателей и работников рынка из числа выходцев из Центрально-Азиатского региона.

«В результате к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 8 лиц, за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров - 10 лиц», - уточнили в пресс-службе областного УФСБ РФ.

Кроме того, 12 мигрантам, легализовавшимся на территории России, вручили повестки в военкомат.